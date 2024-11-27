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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 1%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 1% В январе-октябре текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 913,7 млн манатов.
Финансы
27 ноября 2024 г. 11:01
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 1%

В январе-октябре текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 913,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев операционные доходы банков составили 4 млрд 607,3 млн манатов (на 16,7% больше, чем год назад), операционные расходы - 3 млрд 159,2 млн манатов (на 24,5% больше), отчисления в специальные резервы - 325 млн манатов (на 21,1% больше), непредвиденные доходы - 4,5 млн манатов (на 73,1% больше), а выплаты по налогу на прибыль составили 213,9 млн манатов (на 10,05% меньше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 1 %-ə yaxın artıb

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