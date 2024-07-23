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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 9%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 9% Банковский сектор Азербайджана за I полугодие этого года получил чистую прибыль в размере 614 млн манатов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
23 июля 2024 г. 11:29
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 9%

Банковский сектор Азербайджана за I полугодие этого года получил чистую прибыль в размере 614 млн манатов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За 6 месяцев операционная прибыль банков составила 2 млрд 762,7 млн манатов (на 21,9% больше, чем год назад), операционные расходы - 1 млрд 855,6 млн манатов (на 26,6% больше), отчисления в специальные резервы - 171,3 млн манатов (на 59,2% больше), непредвиденные доходы - 2,4 млн манатов (в 2,2 раза больше), а выплаты подоходного налога - 124,1 млн манатов (на 5,5% меньше).

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Версия на английском языке Net profit of Azerbaijan’s banking sector up by 9%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 9 % artıb

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