Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 9%

Банковский сектор Азербайджана за I полугодие этого года получил чистую прибыль в размере 614 млн манатов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банковский сектор Азербайджана за I полугодие этого года получил чистую прибыль в размере 614 млн манатов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За 6 месяцев операционная прибыль банков составила 2 млрд 762,7 млн манатов (на 21,9% больше, чем год назад), операционные расходы - 1 млрд 855,6 млн манатов (на 26,6% больше), отчисления в специальные резервы - 171,3 млн манатов (на 59,2% больше), непредвиденные доходы - 2,4 млн манатов (в 2,2 раза больше), а выплаты подоходного налога - 124,1 млн манатов (на 5,5% меньше).