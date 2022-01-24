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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 7%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 7% Банковский сектор Азербайджана в 2021 году получил чистую прибыль в размере 609 млн манатов.
Финансы
24 января 2022 г. 14:28
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 7%

Банковский сектор Азербайджана в 2021 году получил чистую прибыль в размере 609 млн манатов.

Это на 7,3% больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В прошлом году операционные доходы банков составили 2 983 млн манатов (на 15,1% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 2 009,1 млн манатов (на 16,2% больше), отчисления на создание специальных резервов - 200 млн манатов (на 52,8% больше), прочие доходы - 0,7 млн манатов (на 17% больше), а выплаты по налогу на прибыль - 165,6 млн манатов (на 0,1% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan’s banking sector net profit increases by 7%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 7% artıb

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