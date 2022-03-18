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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 47%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 47% Банковский сектор Азербайджана за январь-февраль текущего года получил чистую прибыль в размере 107,7 млн. манатов.
Финансы
18 марта 2022 г. 12:39
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 47%

Банковский сектор Азербайджана за январь-февраль текущего года получил чистую прибыль в размере 107,7 млн. манатов.

Это на 47,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает” Report " со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 2 месяца операционные доходы банков составили 538,9 млн манатов (на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 368,4 млн манатов ( на 31,2% больше), отчисления на создание специальных резервов - 33,3 млн манатов (на 44,2% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 29,5 млн манатов (на 82,1% больше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 47% artıb

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