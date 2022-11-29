Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 35%

Банковский сектор Азербайджана в январе-октябре этого года получил чистую прибыль в размере 769,9 млн манатов.

Банковский сектор Азербайджана в январе-октябре этого года получил чистую прибыль в размере 769,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 35,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев операционные доходы банков составили 3 182,7 млн манатов (на 30,8% больше, чем год назад), операционные расходы - 2 024,4 млн манатов (на 27,3% больше), отчисления нпа создание специальных резервов - 209,8 млн манатов (на 28,2% больше), непредвиденные расходы - 0,5 млн манатов (год назад доходы), а выплаты подоходного налога - 178 млн манатов (на 62,3% больше).