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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 35% 

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 35%  Банковский сектор Азербайджана в январе-октябре этого года получил чистую прибыль в размере 769,9 млн манатов.
Финансы
29 ноября 2022 г. 10:24
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 35% 

Банковский сектор Азербайджана в январе-октябре этого года получил чистую прибыль в размере 769,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 35,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев операционные доходы банков составили 3 182,7 млн манатов (на 30,8% больше, чем год назад), операционные расходы - 2 024,4 млн манатов (на 27,3% больше), отчисления нпа создание специальных резервов - 209,8 млн манатов (на 28,2% больше), непредвиденные расходы - 0,5 млн манатов (год назад доходы), а выплаты подоходного налога - 178 млн манатов (на 62,3% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan's banking sector sees 35% growth in net profit 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 35 % artıb

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