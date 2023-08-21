Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 33%

Банковский сектор Азербайджана в январе-июле этого года получил 655,3 млн манатов чистой прибыли.

Банковский сектор Азербайджана в январе-июле этого года получил 655,3 млн манатов чистой прибыли.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев операционные доходы банков составили 2 млрд 714,3 млн манатов (на 27,35% больше, чем 1 год назад), операционные расходы - 1 млрд 749,3 млн манатов (на 28,4% больше), отчисления в специальные резервы - 146,7 млн манатов (на 9,45% меньше), непредвиденные доходы - 0,4 млн манатов, а выплаты по подоходному налогу - 163,4 млн манатов (на 43,2% больше).