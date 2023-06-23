Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 32%

Банковский сектор Азербайджана в январе-мае этого года получил чистую прибыль в размере 437,1 млн манатов.

Банковский сектор Азербайджана в январе-мае этого года получил чистую прибыль в размере 437,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, что это на 31,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период операционные доходы банков составили 1 млрд 866,3 млн манатов (на 27,9% больше, чем 1 год назад), операционные расходы - 1 млрд 195,6 млн манатов (на 27,6% больше), отчисления в специальные резервы - 127,8 млн манатов (на 8,4% больше), непредвиденные доходы - 0,3 млн манатов, а выплаты подоходного налога - 106,1 млн манатов (45,15%).