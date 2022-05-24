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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 27%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 27% Банковский сектор Азербайджана за январь-апрель текущего года получил чистую прибыль в размере 248,1 млн. манатов.
Финансы
24 мая 2022 г. 11:21
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 27%

Банковский сектор Азербайджана за январь-апрель текущего года получил чистую прибыль в размере 248,1 млн. манатов.

Это на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 4 месяца операционные доходы банков составили 1 142,6 млн манатов (на 27,1% больше, чем год назад), операционные расходы-739,8 млн манатов (на 26,5% больше), отчисления на создание специальных резервов - 97,6 млн манатов (на 28,1% больше), непредвиденные расходы - 0,1 млн манатов (доходы годом ранее), выплаты по налогу на прибыль - 57,1 млн манатов (на 31,6% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan-based banks see 27% growth in net profit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 27% artıb

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