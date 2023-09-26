О нас

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 23%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 23% В январе-августе текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 724,2 млн манатов.
Финансы
26 сентября 2023 г. 10:16
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 23%

В январе-августе текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 724,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев операционные доходы банков составили 3 млрд 140,4 млн манатов (на 26,7% больше, чем год назад), операционные расходы - 2 млрд 038,2 млн манатов (на 27,9% больше), отчисления в специальные резервы - 191,3 млн манатов (рост на 19,9%), непредвиденные доходы - 0,6 млн манатов, а выплаты подоходного налога составили 187,4 млн манатов (рост на 38%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani banking sector's net profit up by 23%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 23 % artıb

Другие новости из категории

Кабмин принял решение о трансграничном перемещении национальной валюты
ФотоКабмин принял решение о трансграничном перемещении национальной валюты
26 сентября 2023 г. 10:17
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.09.2023)
26 сентября 2023 г. 09:03
В Азербайджане предпринимательницы получили за восемь месяцев льготные кредиты на 10 млн манатов 
В Азербайджане предпринимательницы получили за восемь месяцев льготные кредиты на 10 млн манатов 
25 сентября 2023 г. 16:28
Азербайджанские страховщики принимают участие в Международном страховом саммите
ФотоАзербайджанские страховщики принимают участие в Международном страховом саммите
25 сентября 2023 г. 12:34
Представитель аппарата Министерства финансов назначен на высокую должность в МВФ
Представитель аппарата Министерства финансов назначен на высокую должность в МВФ
25 сентября 2023 г. 10:08
В Азербайджане выпущены в обращение обновленные монеты номиналом 5 гяпиков  
В Азербайджане выпущены в обращение обновленные монеты номиналом 5 гяпиков  
25 сентября 2023 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2023)
25 сентября 2023 г. 09:26
Дедолларизация мировой экономики положит конец доминированию США
Дедолларизация мировой экономики положит конец доминированию США
24 сентября 2023 г. 18:05
Али Асадов: В Азербайджане ожидается снижение инфляции до однозначной цифры к концу года
Али Асадов: В Азербайджане ожидается снижение инфляции до однозначной цифры к концу года
23 сентября 2023 г. 17:20
Премьер-министр: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 67 млрд долларов
Премьер-министр: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 67 млрд долларов
23 сентября 2023 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi