Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 23%

В январе-августе текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 724,2 млн манатов.

В январе-августе текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 724,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев операционные доходы банков составили 3 млрд 140,4 млн манатов (на 26,7% больше, чем год назад), операционные расходы - 2 млрд 038,2 млн манатов (на 27,9% больше), отчисления в специальные резервы - 191,3 млн манатов (рост на 19,9%), непредвиденные доходы - 0,6 млн манатов, а выплаты подоходного налога составили 187,4 млн манатов (рост на 38%).