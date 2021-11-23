Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 19%

Банковский сектор Азербайджана за январь-октябрь текущего года получил чистую прибыль в размере 570,1 млн. манатов.

Банковский сектор Азербайджана за январь-октябрь текущего года получил чистую прибыль в размере 570,1 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев операционные доходы банков составили 2 433 млн. манатов (на 14,2% больше, чем 1 год назад), операционные расходы - 1 590,1 млн. манатов (на 12,8% больше), отчисления на создание специальных резервов - 163,6 млн. манатов (на 50,1% больше), непредвиденные доходы - 0,5 млн. манатов (примерно на 67% больше), выплаты по налогу на прибыль - 109,7 млн. манатов (на 18,5% меньше).