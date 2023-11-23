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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 18%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 18% В январе-октябре 2023 года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 908,2 млн манатов.
Финансы
23 ноября 2023 г. 12:55
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 18%

В январе-октябре 2023 года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 908,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев операционные доходы банков составили 3 млрд 948,7 млн манатов (на 24,1% больше, чем год назад), операционные расходы - 2 млрд 536,9 млн манатов (на 25,3% больше), отчисления в специальные резервы - 268,4 млн манатов (на 27,9% больше), непредвиденные доходы - 2,6 млн манатов, а выплаты подоходного налога - 237,8 млн манатов (на 33,6% больше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 18 % artıb

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