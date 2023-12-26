О нас

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 16%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 16% Прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составила 997,4 млн манатов.
Финансы
26 декабря 2023 г. 10:57
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 16%

Прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составила 997,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период операционные доходы банков составили 4 млрд 393,4 млн манатов (на 23,8% больше, чем за тот же период прошлого года), операционные расходы - 2 млрд 828,3 млн манатов (+24,9%), отчисления в специальные резервы - 315,7 млн манатов (+39,4%), прочие доходы - 2,6 млн манатов (против расходов годом ранее), а выплаты подоходного налога - 254,6 млн манатов (+29,5%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan sees 16% growth in banking sector's net profit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 16 % artıb

Самое важное

В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32
Сдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
ФотоСдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
24 декабря 2023 г. 17:29
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:18
Хачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
ФотоХачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
24 декабря 2023 г. 17:13
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
24 декабря 2023 г. 17:02
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам
24 декабря 2023 г. 16:52
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2023 г. 16:45
Заложен фундамент Агдамского городского центрального парка
ФотоЗаложен фундамент Агдамского городского центрального парка
24 декабря 2023 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi