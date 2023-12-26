Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 16%

Прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составила 997,4 млн манатов.

Прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составила 997,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период операционные доходы банков составили 4 млрд 393,4 млн манатов (на 23,8% больше, чем за тот же период прошлого года), операционные расходы - 2 млрд 828,3 млн манатов (+24,9%), отчисления в специальные резервы - 315,7 млн манатов (+39,4%), прочие доходы - 2,6 млн манатов (против расходов годом ранее), а выплаты подоходного налога - 254,6 млн манатов (+29,5%).