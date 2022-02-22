Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла более чем в два раза

Банковский сектор Азербайджана в январе этого года получил чистую прибыль в размере 58,6 млн манатов.

Банковский сектор Азербайджана в январе этого года получил чистую прибыль в размере 58,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Операционные доходы банков за январь составили 260,6 млн манатов (на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 166,7 млн манатов (на 23,5% больше), отчисления на создание спецрезервов - 21,3 млн манатов (в 2 раза меньше), выплаты по налогу на прибыль - 14 млн манатов (на 55,6% больше).

В настоящее время в Азербайджане действуют 26 банков.