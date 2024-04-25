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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла более чем на 16%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла более чем на 16% В январе-марте этого года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 311,5 млн манатов.
Финансы
25 апреля 2024 г. 14:30
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла более чем на 16%

В январе-марте этого года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 311,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За отчетный период операционные доходы банков составили 1 млрд 354,5 млн манатов (на 22,8% больше аналогичного периода прошлого года), операционные расходы - 892 млн манатов (на 28,6%), отчисления в специальные резервы - 79,7 млн манатов (8,6%). больше), прочие доходы составили 1,7 млн манатов (в 17 раз больше), выплаты подоходного налога - 72,9 млн манатов (больше на 6,6%).

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Climate finance has been one of the most challenging topics of climate diplomacy over the years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 16 % artıb

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