Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана увеличилась на 9%

В первом полугодии текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 400,8 млн манатов

В первом полугодии текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 400,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 6 месяцев операционные доходы банков составили 1 791,9 млн манатов (на 25,5% больше, чем год назад), операционные расходы - 1 155,4 млн манатов (на 27% больше), отчисления в специальные резервы - 146,8 млн манатов (на 65,3% больше), непредвиденные расходы составили 0,4 млн манатов, а выплаты подоходного налога - 88,3 млн манатов (на 40,6% больше).