Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 550 млн манатов за 10 месяцев

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В январе-октябре 2017 года процентные доходы банков Азербайджана составили 1 582,3 млн манатов, в том числе процентные расходы по кредитам – 1 168,5 млн манатов, процентные расходы - 740,8 млн манатов, в том числе процентные расходы по депозитам - 316,9 млн манатов, непроцентные доходы - 828,9 млн манатов, непроцентные расходы - 789,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, в конечном итоге чистая операционная прибыль банковского сектора составила 880,9 млн манатов.

Банки направили на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам 309,6 млн манатов, доходы сектора от других источников составили 3,4 млн манатов, налог на прибыль – 25,1 млн манатов. Таким образом, банковский сектор Азербайджана завершил первые 10 месяцев с чистой прибылью в 549,6 млн манатов.