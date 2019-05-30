Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 348 млн манатов

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за 4 месяца составила 348 млн манатов. Аналогичный период прошлого года банковский сектор завершил убытком в 57,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, за 4 месяца процентные доходы банковского сектора Азербайджана составили 644 млн манатов (+14,75%), процентные расходы – 187,7 млн манатов (-6,7%), непроцентные доходы - 250,3 млн манатов (+57,1%), непроцентные расходы – 344,3 млн манатов (+5,7%).

Банки направили 8,6 млн манатов на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам (-96,45%), прочие расходы составили 21,7 млн манатов (в 12,8 раза больше), уплачен налога на прибыль в размере 27,5 млн манатов (в 2,7 раза больше).