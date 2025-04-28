Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась почти на 19%

10:10

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за январь-март составила 253,3 млн манатов, что на 18,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За первый квартал операционные доходы банков составили 1 млрд 555,7 млн манатов (+14,9%), операционные расходы – 1 млрд 133,6 млн манатов (+27,1%), отчисления в специальные резервы – 107,4 млн манатов (+34,6%), прочие доходы – 0,3 млн манатов (- 5,7 раза).

Суммарные выплаты банков по налогу на прибыль за январь-март 2025 года составили 61,7 млн манатов (-15,4%).