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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась почти на 17%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась почти на 17% 10:15 Банковский сектор Азербайджана за январь-апрель текущего года получил чистую прибыль в размере 339,8 млн манатов, что на 16,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
Финансы
27 мая 2025 г. 10:23
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась почти на 17%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за январь-апрель текущего года составила 339,8 млн манатов, что на 16,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 4 месяца операционные доходы банков составили 2 млрд 125,8 млн манатов (+17%), операционные расходы - 1 млрд 539,8 млн манатов (+27,3% ), отчисления в специальные резервы - 156,5 млн манатов (+40,4%), прочие доходы - 0,4 млн манатов (- 5,3 раза).

Банки в январе-апреле 2025 года выплатили налога на прибыль на сумму 90,1 млн манатов (+0,2%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 17 %-ə yaxın azalıb

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