Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 3%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в 2024 году составила 1 млрд 44,3 млн манатов, что на 3% ниже показателя годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В прошлом году операционные доходы банков выросли на 17%, достигнув 5 млрд 685,5 млн манатов, а операционные расходы увеличились на 25,6% - до 3 млрд 987,3 млн манатов. Отчисления в специальные резервы составили 363,9 млн манатов (рост на 19,7%), непредвиденные доходы - 4,3 млн манатов (рост на 59,3%), а выплаты по налогу на прибыль сократились на 4,5%, составив 294,3 млн манатов.