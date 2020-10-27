Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 2%

Операционные доходы банков за 9 месяцев составили 1 911,8 млн манатов (на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 206,3 млн манатов (на 2,9% меньше)

Банковский сектор Азербайджана в январе-сентябре текущего года получил чистую прибыль в размере 512,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Операционные доходы банков за 9 месяцев составили 1 911,8 млн манатов (на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 206,3 млн манатов (на 2,9% меньше), отчисления на создание специальных резервов - 70,7 млн манатов (на 47,9% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 122,2 млн манатов (в 2,2 раза больше).