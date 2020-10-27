О нас
Report Georgia

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 2%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 2% Операционные доходы банков за 9 месяцев составили 1 911,8 млн манатов (на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 206,3 млн манатов (на 2,9% меньше)
Финансы
27 октября 2020 г. 14:28
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 2%

Банковский сектор Азербайджана в январе-сентябре текущего года получил чистую прибыль в размере 512,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Операционные доходы банков за 9 месяцев составили 1 911,8 млн манатов (на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 206,3 млн манатов (на 2,9% меньше), отчисления на создание специальных резервов - 70,7 млн манатов (на 47,9% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 122,2 млн манатов (в 2,2 раза больше).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 2% azalıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
25 октября 2020 г. 08:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi