Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась более чем вдвое

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Банковский сектор Азербайджана завершил январь-октябрь этого года с чистой прибылью в 238 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это на 56,7% или в 2,3 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За 10 месяцев года процентные доходы банковского сектора Азербайджана составили 1 445,2 млн манатов, процентные расходы – 489,3 млн манатов, непроцентные доходы - 445,2 млн манатов, непроцентные расходы – 819,4 млн манатов. В конечном итоге чистая операционная прибыль банковского сектора составила 581,8 млн манатов.

Банки направили на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам 315,4 млн манатов, налог на прибыль составил 27,9 млн манатов. Объем специальных резервов в годовом сравнении увеличился на 1,9%, налог на прибыль - 11,15%.