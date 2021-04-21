Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 9%

За 3 месяца операционные доходы банков составили 666,1 млн. манатов (на 1,4% меньше, чем год назад)

Банковский сектор Азербайджана за январь-март текущего года получил чистую прибыль в размере 148,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 3 месяца операционные доходы банков составили 666,1 млн. манатов (на 1,4% меньше, чем год назад), операционные расходы - 430,7 млн. манатов (на 2% меньше), отчисления на специальные резервы - 53,6 млн. манатов (на 11,4% больше), непредвиденные расходы - 0,9 млн. манатов (на 1% меньше, чем 1 год назад), выплаты по налогу на прибыль - 32,1 млн. манатов (на 28,9% больше).