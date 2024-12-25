Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 3%

11:08

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за январь-ноябрь 2024 года составила 966,5 млн манатов, что на 3,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 11 месяцев суммарные операционные доходы банков составили 5 млрд 102,5 млн манатов (на 16,1% больше, чем год назад), операционные расходы - 3 млрд 538,6 млн манатов (на 25,1% больше), отчисления в специальные резервные фонды - 369,7 млн манатов (на 17,1% больше), а выплаты по налогу на прибыль - 232,3 млн манатов (на 8,8% меньше).