Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 1%

В январе-июне текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 366,3 млн манатов.

В январе-июне текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 366,3 млн манатов.

Это на 1,45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 6 месяцев операционные доходы банков составили 1 427,5 млн манатов (на 12% больше, чем год назад), операционные расходы - 909,8 млн манатов (на 12,25% больше), отчисления на создание спецрезервов - 88,8 млн манатов (в 7,9 раза больше), непредвиденные доходы - 0,1 млн манатов (на 25% больше), выплаты по налогу на прибыль - 62,8 млн манатов (на 22,4% меньше).