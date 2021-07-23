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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 1%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 1% В январе-июне текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 366,3 млн манатов.
Финансы
23 июля 2021 г. 14:07
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 1%

В январе-июне текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 366,3 млн манатов.

Это на 1,45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 6 месяцев операционные доходы банков составили 1 427,5 млн манатов (на 12% больше, чем год назад), операционные расходы - 909,8 млн манатов (на 12,25% больше), отчисления на создание спецрезервов - 88,8 млн манатов (в 7,9 раза больше), непредвиденные доходы - 0,1 млн манатов (на 25% больше), выплаты по налогу на прибыль - 62,8 млн манатов (на 22,4% меньше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 1% azalıb

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