Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана превысила 36 млн манатов в первом полугодии

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-июне 2018 года составила 36,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР), это в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии процентные доходы сократились на 16%, до 843,3 млн манатов, процентные расходы – на 38%, до 299,0 млн манатов. На проценты по кредитам пришлось 584,3 млн манатов процентных доходов, проценты по депозитам - 189,8 млн манатов процентных расходов.

За отчетный период непроцентные доходы составили 249,5 млн манатов, непроцентные расходы - 485,1 млн манатов, что превышает аналогичные показатели прошлого года соответственно на 46% и 2%. В итоге операционная прибыль банковского сектора составила 308,6 млн манатов. Из них 258,4 млн манатов ушло на формирование специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам.

Прибыль до уплаты налогов составила 51,3 млн манатов.