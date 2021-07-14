Чистая прибыль Bank of America в первом полугодии выросла в 2,4 раза

Разводненная прибыль на акцию составила 1,9 доллара США против 0,77 доллара США в первом полугодии 2020 года

Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2021 года выросла в годовом выражении в 2,4 раза и составила 16,524 миллиарда долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Prime со ссылкой на отчетность банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,9 доллара США против 0,77 доллара США в первом полугодии 2020 года. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 44,287 миллиарда долларов США, сократившись на 1,8% в годовом выражении.