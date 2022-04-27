Чистая прибыль Baku Crystal Hall выросла в четыре раза

ООО Baku Crystal Hall (Бакинский кристальный зал), подведомственное Исполнительной власти города Баку, завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 29 тыс. манатов.

ООО Baku Crystal Hall (Бакинский кристальный зал), подведомственное Исполнительной власти города Баку, завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 29 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это в четыре раза больше, чем в 2020 году.

В прошлом году доходы ООО Baku Crystal Hall составили 3,035 млн манатов (на 1,7% больше, чем годом ранее), расходы - 2,999 млн манатов (на 0,8% больше), выплаты по налогу на прибыль - 7 тыс. манатов (в 3,5 раза больше).

На 1 января текущего года активы ООО составили 191,811 млн манатов, что на 0,1% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании выросли в 2,3 раза, до 244 тыс. манатов, балансовый капитал (а также уставный капитал) остался неизменным - 191,567 млн манатов.

Baku Crystal Hall был построен в 2012 году.