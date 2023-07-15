Чистая прибыль Бакинского конгресс-центра выросла на 35%

ООО "Бакинский конгресс-центр", принадлежащее Министерству финансов, завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 1,764 млн манатов.

ООО "Бакинский конгресс-центр", принадлежащее Министерству финансов, завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 1,764 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 35,3% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году доходы "Бакинского конгресс-центра" от продаж составили 1,142 млн манатов (в 6,7 раза больше), внереализационные доходы - 6,397 млн манатов (на 4,5 % больше), прочие доходы - 94 тыс. манатов (на 1,1 % меньше), административные расходы – 5,429 млн манатов (на 21,8 % больше), а платежи по подоходному налогу - 441 тыс. манатов (на 35,3 % больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы "Бакинского конгресс-центра" составляли 8,593 млн манатов, что на 34,5% больше, чем в предыдущем году. За отчетный период обязательства структуры увеличились в три раза до 727 тыс. манатов, а балансовый капитал - на 27,9% до 7,867 млн манатов.

"Бакинский конгресс-центр" был создан в 2018 году. Его уставный капитал составляет 1 000 манатов.