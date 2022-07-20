Чистая прибыль AzInTelecom увеличилась в 3 раза

ООО AzInTelecom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 213,649 млн манатов.

ООО AzInTelecom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 213,649 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это в 3 раза больше, чем в 2020 году.

В 2021 году доходы от услуг AzInTelecom составили 509,062 млн манатов (на 6,8% больше, чем в 2020 году), себестоимость услуг - 266,015 млн манатов (+1,9%), общие и административные расходы - 109,112 млн манатов (+3,4%), экономия по дебиторской задолженности - 0,573 млн манатов (в предыдущем году было отчисление), финансовые доходы - 2,942 млн манатов (+2,3%), финансовые расходы - 23,943 млн манатов (-23,5%), доходы от обмена иностранных валют -114,913 млн манатов (в 3,2 раза больше), прочие доходы - 0,219 млн манатов (в 6,8 раза меньше), прочие расходы - 1,046 млн манатов (-40,9%), убытки при первоначальном признании дебиторской задолженности - 2,87 млн манатов (годом ранее не было), доходы от освобождения от налогов - 1,054 млн манатов (в 13,6 раза меньше), выплаты по налогу на прибыль - 12,127 млн манатов (в 4,8 раза меньше).

На 1 января этого года активы AzInTelecom составили 1 326,897 млн манатов, что на 4,6% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании снизились на 16,1% до 392,244 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 16,8% до 934,653 млн манатов.

Напомним, что AzInTelecom был создан в 2015 году. Его уставный капитал составляет 8 тысяч манатов. Направления деятельности компании – организация международного обмена звуковым трафиком между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификация импортируемых в Азербайджан телекоммуникационных средств и услуги на основе "инфраструктурных услуг" (IaaS) при вновь созданном дата-центре.

AzInTelecom является основным учредителем ООО Azercell Telecom.