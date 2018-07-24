Чистая прибыль Azersun Holding сократилась вдвое

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Чистая прибыль ООО Azersun Holding снизилась на 42% в годовом исчислении и составила 27,106 млн манатов в 2017 году.

Об этом сообщает Report, ссылаясь на консолидированный финансовый отчет Azersun Holding и ее дочерних компаний.

Отметим, что прибыль компании до уплаты налогов составила 39,166 млн манатов.

Согласно отчету, общие обязательства компании в годовом исчислении увеличились на 7%, до 389,026 млн манатов. Из них 93,960 млн манатов приходится на долгосрочные, 295, 066 млн манатов – текущие обязательства. По состоянию на 1 января 2018 года, общий капитал компании составил 257, 075 млн манатов.