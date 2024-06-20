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Чистая прибыль "Азерпочт" выросла на 28%

Чистая прибыль "Азерпочт" выросла на 28% ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана завершило 2023 год с чистой прибылью в размере 5,547 млн манатов.
Финансы
20 июня 2024 г. 11:39
Чистая прибыль Азерпочт выросла на 28%

ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана завершило 2023 год с чистой прибылью в размере 5,547 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 28% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году доходы "Азерпочт" от почтовых услуг составили 22,644 млн манатов (на 11,3% больше, чем в предыдущем году), от финансовых услуг - 14,769 млн манатов (-36,5%), от других услуг - 9,622 млн манатов (-14,6%).

Операционные расходы ООО составили 30,367 млн манатов (+14,6%), общие и административные расходы - 26,611 млн манатов (+14,4%).

По состоянию на 1 января текущего года активы "Азерпочт" составили 604,828 млн манатов (-3%). За отчетный период обязательства компании снизились на 4,5% - до 547,909 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 13,8% - до 56,918 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt”un xalis mənfəəti 28 % artıb

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