"Азерпочт" сократил чистую прибыль более чем на 9%

Чистая прибыль "Азерпочт" снизилась более чем на 9%

Национальный почтовый оператор Азербайджана - "Азерпочт" - завершил 2024 год с чистой прибылью в 5,033 млн манатов, что на 9,3% меньше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании.

В прошлом году доходы "Азерпочт" от почтовых услуг составили 22,81 млн манатов (на 0,7% больше, чем годом ранее), от оказания финансовых услуг - 14,523 млн манатов (на 1,7% меньше), от прочих услуг - 12,237 млн манатов (на 27,2% больше).

Операционные расходы компании в 2024 году составили 38,643 млн манатов (+26,1%), общие и административные расходы - 27,37 млн манатов (+2,9%), расходы на износ и амортизацию - 5,03 млн манатов (+14,5%), прочие операционные доходы - 1,291 млн манатов (+30%).

На 1 января 2025 года активы "Азерпочт" составили 773,53 млн манатов, что на 27,9% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании увеличились на 30%, до 711,578 млн манатов, а балансовый капитал - на 8,8%, до 61,952 млн манатов.