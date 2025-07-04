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Чистая прибыль "Азеришыг" в 2024 году увеличилась почти на 6%

Чистая прибыль "Азеришыг" в 2024 году увеличилась почти на 6% Чистая прибыль АО "Азеришыг" в 2024 году составила 15,553 млн манатов, что на 5,6% выше показателя 2023 года.
Финансы
4 июля 2025 г. 14:11
Чистая прибыль Азеришыг в 2024 году увеличилась почти на 6%

Чистая прибыль АО "Азеришыг" в 2024 году составила 15,553 млн манатов, что на 5,6% выше показателя 2023 года.

Как сообщает, "Report", доходы акционерного общества от продажи электроэнергии в 2024 году составили 1 млрд 710,402 млн манатов (+ на 5,6%), себестоимость продаж - 1 млрд 471,14 млн манатов (+ на 6,6%), расходы на распределение - 60,134 млн манатов (+ на 7,4%), административные расходы - 111,496 млн манатов (+ на 4,05%)

Чистые финансовые расходы "Азеришыг" в 2024 году составили 27,021 млн манатов (+ на 5,6%), а выплаты по налогу на прибыль - 15,699 млн манатов (- на 6,8%).

На 1 января этого года активы "Азеришыг" составили 3 млрд 620,686 млн манатов, что на 11,8% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства акционерного общества увеличились на 9,6%, до 841,579 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 12,5 % до 2 млрд 779,107 млн манатов.

Напомним, что АО "Азеришыг" было создано распоряжением Президента страны от 10 февраля 2015 года. Его уставный капитал составляет 1 млрд 678,705 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərişığ"ın xalis mənfəəti 6 %-ə yaxın artıb

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