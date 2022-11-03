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Чистая прибыль AzerGold снизилась на 39%

Чистая прибыль AzerGold снизилась на 39% ЗАО AzerGold завершило прошлый год с чистой прибылью в размере 29,402 млн долларов США.
Финансы
3 ноября 2022 г. 18:40
Чистая прибыль AzerGold снизилась на 39%

ЗАО AzerGold завершило прошлый год с чистой прибылью в размере 29,402 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность Акционерного общества, это на 39% меньше, чем в 2020 году.

В прошлом году доходы AzerGold по клиентским договорам составила 112,074 млн долларов (на 1,7% больше, чем год назад), себестоимость продаж - 51,7 млн долларов (на 40,9% больше), общие и административные расходы - 13,361 млн долларов (на 34,9% больше), убытки от обесценения активов - 7,071 млн долларов, прочие доходы - 2,976 млн долларов (в 4,3 раза больше), финансовые расходы - 1 млн долларов (в 2 раза меньше), выплаты по налогу на прибыль составили 9,458 млн долларов (на 1,4% меньше).

На 1 января этого года активы AzerGold составили 200,922 млн долларов США, что на 43,6% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства Акционерного общества снизились на 1,5%, до 41,113 млн долларов, балансовый капитал увеличился на 62,8%, до 159,809 млн долларов, в том числе уставный капитал увеличился на 67,6%, до 36,471 млн долларов.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold”un xalis mənfəəti 39 % azalıb

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