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Чистая прибыль "Азербайджанской промышленной корпорации" выросла на 5%

Чистая прибыль "Азербайджанской промышленной корпорации" выросла на 5% ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) завершила 2022 год с чистой прибылью в размере 46,202 млн манатов.
Финансы
1 декабря 2023 г. 12:14
Чистая прибыль Азербайджанской промышленной корпорации выросла на 5%

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) завершила 2022 год с чистой прибылью в размере 46,202 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 4,8% больше, чем в 2021 году.

По состоянию на 1 января текущего года активы ASK составляли 1 млрд 501,019 млн манатов, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства корпорации сократились на 21% до 70,682 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 0,9% и достиг 1 млрд 430,337 млн манатов.

ASK был создан в 2017 году с целью повышения эффективности управления государственным имуществом, формирования системы отчетности и контроля на основе принципов корпоративного управления, создания благоприятных кооперационных связей между государственными предприятиями. Его уставный капитал составляет 500 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası”nın xalis mənfəəti 5% artıb

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