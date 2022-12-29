Чистая прибыль "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" выросла в 2,6 раза

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило I полугодие текущего года с чистой прибылью 48,742 млн манатов.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило I полугодие текущего года с чистой прибылью 48,742 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество, это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прибыль ASCO за отчетный период составила 287,873 млн манатов (рост на 27,4%), а операционная прибыль - 102,02 млн манатов (рост на 58,1%).

На 1 июля этого года активы ASCO составляли 1 308,376 млн манатов, что на 2,95% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства Акционерного общества снизились на 12,2% - до 173,385 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 5,75%, - до 1 134,991 млн манатов.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" было создано в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.