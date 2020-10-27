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Report Georgia

Чистая прибыль азербайджанских НКО снизилась на 29%

Чистая прибыль азербайджанских НКО снизилась на 29% Активы НКО на 1 октября этого года составили 331,5 млн манатов, что на 5,4% больше показателя годом ранее
Финансы
27 октября 2020 г. 14:34
Чистая прибыль азербайджанских НКО снизилась на 29%

Небанковские кредитные организации Азербайджана (НКО) завершили январь-сентябрь текущего года с чистой прибылью в 10,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 28,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы НКО за 9 месяцев составили 60,2 млн манатов (рост на 20,4%), расходы - 38,9 млн манатов (рост на 8,1%), отчисления на создание специальных резервов - 8,1 млн манатов (экономия годом ранее), выплаты по налогу на прибыль - 2,7 млн манатов (рост на 92,9%).

Активы НКО на 1 октября этого года составили 331,5 млн манатов, что на 5,4% больше показателя годом ранее. Из них 235,2 млн манатов - это выданные клиентам чистые кредиты. За последний 1 год кредитный портфель сектора вырос на 6,6%.

За отчетный период обязательства НКО снизились на 1,75% и составили 185,3 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 16,2% и достиг 146,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BOKT-larının xalis mənfəəti 29% azalıb

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