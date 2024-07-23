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Чистая прибыль азербайджанских НБКО выросла почти втрое

Чистая прибыль азербайджанских НБКО выросла почти втрое В Азербайджане небанковские кредитные организации (НБКО) завершили первое полугодие текущего года с чистой прибылью в 76,6 млн манатов.
Финансы
23 июля 2024 г. 12:02
Чистая прибыль азербайджанских НБКО выросла почти втрое

В Азербайджане небанковские кредитные организации (НБКО) завершили первое полугодие текущего года с чистой прибылью в 76,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-июнь доходы НБКО составили 173,1 млн манатов (в 2,1 раза больше, чем годом ранее), расходы - 77,2 млн манатов (+55,3%), отчисления в специальные резервы - 2,9 млн манатов (-14,7%), выплаты подоходного налога - 16,4 млн манатов (+в 3,9 раза).

По состоянию на 1 июля текущего года активы НБКО составили 854 млн манатов (+39%), из которых 630,7 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 38,2%.

За отчетный период обязательства НБКО увеличились на 33,4% до 479,9 млн манатов, а балансовый капитал - на 47% до 374,1 млн манатов.

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