Чистая прибыль азербайджанских банков снизилась более чем на 25%

Банковский сектор Азербайджана за январь-февраль текущего года получил чистую прибыль в размере 73,1 млн манатов

Банковский сектор Азербайджана за январь-февраль текущего года получил чистую прибыль в размере 73,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 25,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За два месяца операционные доходы банков составили 429,7 млн манатов (на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 280,7 млн. манатов (на 1,9% меньше), отчисления на создание специальных резервов - 59,7 млн манатов (на 42,5% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 16,2 млн манатов (на 9,5% меньше).