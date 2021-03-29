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Чистая прибыль азербайджанских банков снизилась более чем на 25%

Чистая прибыль азербайджанских банков снизилась более чем на 25% Банковский сектор Азербайджана за январь-февраль текущего года получил чистую прибыль в размере 73,1 млн манатов
Финансы
29 марта 2021 г. 14:25
Чистая прибыль азербайджанских банков снизилась более чем на 25%

Банковский сектор Азербайджана за январь-февраль текущего года получил чистую прибыль в размере 73,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 25,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За два месяца операционные доходы банков составили 429,7 млн манатов (на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 280,7 млн. манатов (на 1,9% меньше), отчисления на создание специальных резервов - 59,7 млн манатов (на 42,5% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 16,2 млн манатов (на 9,5% меньше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarının xalis mənfəəti 25 %-dən çox azalıb

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