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Чистая прибыль AZAL выросла более чем на 6%

Чистая прибыль AZAL выросла более чем на 6% ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) завершило 2023 год с чистой прибылью в размере 117,683 млн манатов.
Финансы
29 января 2025 г. 14:01
Чистая прибыль AZAL выросла более чем на 6%

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) завершило 2023 год с чистой прибылью в размере 117,683 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет авиакомпании, это на 6,4% больше по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году доходы AZAL от перевозок и прочие доходы составили 1 млрд 473,161 млн манатов (на 28,1% больше, чем в 2022 году), субсидии от правительства - 21,24 млн манатов (на 80,5% меньше), операционные расходы - 1 млрд 177,336 млн манатов (на 13,1% больше), финансовые расходы - 161,088 млн манатов (на 57,6% больше), убыток от курсовой разницы - 11,217 млн манатов (на 92,9% больше), а выплаты по налогу на прибыль составили 28,846 млн манатов (на 26,6% меньше).

На 1 января 2024 года активы AZAL составили 2 млрд 640,517 млн манатов, что на 17,8% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства авиакомпании выросли на 5,2% - до 3 млрд 169,624 млн манатов, а дефицит балансового капитала снизился на 31,5% - до 529,107 млн манатов.

Напомним, что AZAL был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 823,975 млн манатов. Штаб-квартира авиакомпании находится в Баку - в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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Версия на английском языке AZAL's net profit soars over 6%
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın xalis mənfəəti 6 %-dən çox artıb

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