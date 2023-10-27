Чистая прибыль AZAL в прошлом году составила 111 млн манатов

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) завершило 2022 год с чистой прибылью 110,62 млн манатов.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) завершило 2022 год с чистой прибылью 110,62 млн манатов.

Как сообщает Report, 2021 год авиакомпания завершила с чистым убытком в 61,659 млн манатов.

В 2022 году транспортные и прочие доходы AZAL составили 1 млрд 149,954 млн манатов (в 2,3 раза больше, чем годом ранее), государственные субсидии - 108,809 млн манатов (+10%), операционные расходы - 1 млрд 40,625 млн (+92,8%), финансовые расходы - 102,21 млн манатов (+17,7%), убытки от курсовой разницы - 5,815 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль - 39,308 млн манатов (в 6,3 раза больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы AZAL составили 2 млрд 241,231 млн манатов, что на 13,9% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства авиакомпании увеличились на 5,4% до 3 млрд 013,496 млн манатов, а дефицит балансового капитала сократился на 13,2% до 772,265 млн манатов.

AZAL был создан в 1992 году и является национальным перевозчиком страны. Уставной капитал компании составляет 823 млн 974 тыс. манатов. Штаб-квартира авиакомпании находится в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.