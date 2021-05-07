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Чистая прибыль Adidas подскочила в 18 раз

Чистая прибыль Adidas подскочила в 18 раз Прибыль за текущий год по-прежнему ожидается в диапазоне 1,25-1,45 миллиарда евро
Финансы
7 мая 2021 г. 13:48
Чистая прибыль Adidas подскочила в 18 раз

Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой компании Adidas AG, в первом квартале 2021 года подскочила в 18 раз в годовом выражении и составила 558 миллионов евро.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,6 евро с 0,16 евро годом ранее. Выручка компании увеличилась в годовом выражении на 20,2%, составив 5,268 миллиарда евро.

Несмотря на последствия пандемии, компания в целом улучшила ожидания по финансовым показателям на 2021 год благодаря высокому спросу на ее товары. Так, Adidas ожидает роста продаж во втором квартале на 50%. Прибыль за текущий год по-прежнему ожидается в диапазоне 1,25-1,45 миллиарда евро против 461 миллиона евро в 2020 году.

"Хотя внешняя неопределенность остается высокой, 2021 год будет успешным для Adidas… Возращение крупных спортивных мероприятий дает нам возможность продемонстрировать наш бренд миллиардам потребителей… В результате наша выручка в этом году будет расти даже быстрее, чем ожидалось…", — приводятся в сообщении слова гендиректора Adidas Каспера Рорштеда (Kasper Rorsted).

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.

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