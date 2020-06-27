​Чистая прибыль PASHA Capital выросла на 66%

ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital" завершила 2019 год с чистой прибылью в 842 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 66,4% больше, чем в 2018 году.

В прошлом году прибыль до уплаты налогов составила 1 071 тыс. манатов (на 69,7% больше, чем годом ранее), а выплаты по налогу на прибыль - 228 тыс. манатов (на 82,4% больше).

Активы PASHA Capital на 1 января этого года составили 12 010 тыс. манатов, что в 4,6 раза больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства инвестиционной компании увеличились в 8,9 раза и достигли 9 501 тыс. манатов, а балансовый капитал увеличился на 64,3% и достиг 2 509 тыс. манатов.

Напомним, что PASHA Capital был создан в 2012 году. Его уставный капитал составляет 300 тыс. манатов. ООО PASHA Holding владеет 100% акций инвесткомпании.