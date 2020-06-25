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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 4%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 4%

© Report

Банковский сектор Азербайджана в январе-мае этого года получил чистую прибыль в размере 314,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Операционные доходы банков за 5 месяцев составили 1 062,3 млн манатов (на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 677,6 млн манатов (на 0,9% больше), отчисления на специальные резервы - 4,5 млн манатов (на 95,6% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 65,7 млн манатов (в 2,1 раза больше).

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