Число живущих за чертой бедности людей в мире вырастет в 7,3 раза

Вследствие экономического застоя, вызванного эпидемией коронавируса (COVID-19), число живущих за чертой бедности людей в мире может достигнуть 1 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в отчете благотворительной организации Oxfam.

В документе отмечается, что в этом году число людей, чей ежедневный доход в мировом масштабе составляет менее 1,90 долларов США, увеличится на 488 млн или почти в 2,2 раза - до 922 млн. Кроме того, число людей, относящихся к категории относительной бедности, чей ежедневный доход составляет меньше 5,5 долларов США, вырастет на 3,452 млрд или в 7,3 раза и достигнет 4 млрд человек.

Больше всего от роста уровня бедности будут страдать не имеющие социальных прав и работающие нелегально люди в неразвитых странах. Так, число нелегальных работников в мире достигает 2-х миллиардов. Подчеркнуто, что для выхода из этой ситуации необходимо выделить помощь неразвитым и развивающимся странам в размере не менее 2,5 трлн долларов США.