Число женщин-миллиардеров в мире увеличилось на 46%

За минувшие пять лет в мире выросло число женщин-миллиардеров на 46%.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC).

Как сообщается в докладе, суммарное состояние миллиардеров на планете сократилось за 2018 год на 8,5 трлн долларов после пяти лет неуклонного роста.

Подчеркивается, что в Азии зарегистрировано сокращение богатства миллиардеров после пяти лет существенного роста. В то же время в Северной и Южной Америке оно несколько выросло за минувший год.

Американские миллиардеры, чьи деловые интересы лежат в секторе технологий, в минувшем году добились больших успехов, чем предприниматели, работающие в других областях экономики, указывают авторы доклада.