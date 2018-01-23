Число занятых в финансовой сфере индивидуальных предпринимателей Азербайджана увеличилось на 17%

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Число индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности в Азербайджане, увеличилось на 16,7% по сравнению с предыдущим годом и на 1 января 2018 года достигло 1 719 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

На отчетную дату 0,2% индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в стране, занимались финансовой деятельностью.

Следует отметить, что число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных для осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица, по итогам прошлого года составило 795 тыс. человек. По данным, 222 853 человек или 28,1% частных предпринимателей были заняты в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 201 121 человек или 25,3% - торговли, ремонта транспортных средств. Основная часть индивидуальных предпринимателей была зарегистрирована в Баку (29,6%), Аранском (20,9%), Гяндже-Газахском (14,0%) и Лянкяранском (10,1%) экономических районах.