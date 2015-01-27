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    Число вкладчиков вклада "Пенсионный" МБА превысило 6,3 тыс.

    Объем вкладов Пенсионный составляет 230,6 тыс. манатов

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Число вкладчиков продукта частных пенсионных накоплений - вклада "Пенсионный" Международного банка Азербайджана (МБА) по данным на 1 января 2015 года превысило 6,3 тыс. Как сообщает Report со ссылкой на банк, объем вкладов "Пенсионный" составляет 230,6 тыс. манатов.

    Напомним, что МБА представил данный продукт в ноябре 2013 года.

    "Пенсионный вклад" – это вклад накопительного характера сроком минимум на 15 лет. Накопленная в течение 15 лет сумма удваивается. Например, при ежемесячном отчислении средств на сумму 100 манат, по итогам 15 лет накопления достигают 18 000 манатов. Со стороны банка к этой сумме начисляется 18 107 манатов. Если вклад размещается на 32 года, то, по истечении срока, его сумма возрастает в пять раз.

    В случае смерти вкладчика отчисления вместе с начисленными процентами передаются по наследству в полном размере. После завершения срока вклада вкладчик может забрать накопленные средства или продлить срок вклада.

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