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Число валютных нарушений в РФ выросло более чем в четыре раза

Число валютных нарушений в РФ выросло более чем в четыре раза Федеральная налоговая служба (ФНС) России в 2023 году выявила 74,4 тыс. нарушений валютного законодательства.
Финансы
12 апреля 2024 г. 07:11
Число валютных нарушений в РФ выросло более чем в четыре раза

Федеральная налоговая служба (ФНС) России в 2023 году выявила 74,4 тыс. нарушений валютного законодательства.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", это в 4,6 раза больше, чем годом ранее (в 2022-м исходя из этих показателей было выявлено 16,2 тыс. нарушений).

Такие данные приводятся в презентации ведомства об итогах работы за 2023 год. Резко выросло и число возбужденных дел за предполагаемые валютные нарушения — в 3,1 раза, до 79,7 тыс.

Результативность проведения проверок соблюдения валютного законодательства за отчетный период ФНС РФ оценила в 99,8%, следует из презентации налоговой. Объем взысканных штрафов в материалах не приводится, но указано, что эффективность взыскания штрафов в 2023 году — 117,8% (в 2021 и 2022 годах было 100%).

Рост числа дел и выявленных нарушений валютного законодательства в 2023 году вызван прежде всего мораторием на проведение проверок соблюдения валютного законодательства, который действовал с 1 июня по 31 декабря 2022 года.

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